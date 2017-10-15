Мария Шарапова: "Навсегда запомню этот трофей"

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над Ариной Соболенко в финале турнира в Тяньцзине на своей странице в Твиттере опубликовала фотографию с трофеем. Она отметила, что навсегда запомнит этот титул.
Напомним, что россиянка выиграла турнир впервые после дисквалификации за употребление мельдония и впервые с мая 2015 года. Этот титул стал для нее 36-м на турнирах WTA в карьере.
"36. Я навсегда запомню этот трофей", – подписала фотографию Шарапова.
Шарапова – снова чемпион! Первый титул за 2,5 года
#36 I will always remember you 🏆 pic.twitter.com/GEczLqGRRd– Maria Sharapova (@MariaSharapova) 15 октября 2017 г.
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whistler2012
Согласен, Мария. Очень ценный кубок.
14:41