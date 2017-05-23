Мария Шарапова: "Хочу показать свой лучший теннис в Торонто"

Россиянка Мария Шарапова, получившая wild card для участия в турнире в Торонто, поблагодарила организаторов соревнований. По словам спортсменки, она хочет показать свой лучший теннис.
- С нетерпением жду возвращения в Канаду, - цитирует Шарапову официальный сайт Rogers Cup. - С турниром в Торонто у меня связаны самые лучшие воспоминания. Я всегда чувствовала здесь большую поддержку как от организаторов, так и от болельщиков. Это один из крупнейших турниров года, поэтому хочу показать свой лучший теннис.
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
00:36==14 мая,,,,,,,,,,,,,,,,,, С турниром в Риме у меня только приятные воспоминания.... Тут была моя самая первая серьёзная победа на грунте.... ТОТ успех помог мне выиграть Р.Г...... БЛА++БЛА++БЛА............. Граждане спитчрайтеры шары шугарповны сахарковой, а ВАМ не кажется, что СЕГОДНЯ в 18:17 прозвучало практически ТО ЖЕ САМОЕ, но применительно к совершенно другому ВЬЮ ?????
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