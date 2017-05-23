Мария Шарапова: "Хочу показать свой лучший теннис в Торонто"

Россиянка Мария Шарапова, получившая wild card для участия в турнире в Торонто, поблагодарила организаторов соревнований. По словам спортсменки, она хочет показать свой лучший теннис.

- С нетерпением жду возвращения в Канаду, - цитирует Шарапову официальный сайт Rogers Cup. - С турниром в Торонто у меня связаны самые лучшие воспоминания. Я всегда чувствовала здесь большую поддержку как от организаторов, так и от болельщиков. Это один из крупнейших турниров года, поэтому хочу показать свой лучший теннис.