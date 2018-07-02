Макарова вышла во второй круг Уимблдона, Александрова уступила Азаренко

Россиянка Екатерина Макарова вышла во второй круг Уимблдона, обыграв хорватку Петру Мартич со счетом 7:6 (7:0), 2:6, 6:3.

Другая россиянка, Екатерина Александрова, не смогла пройти во второй круг, проиграв Виктории Азаренко из Белоруссии - 6:7 (4:7), 3:6.

За выход в третий круг Уимблдона Макарова поборется с датчанкой Каролин Возняцки.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина МАКАРОВА (Россия) - Петра Мартич (Хорватия) - 7:6 (7:0), 2:6, 6:3

Виктория Азаренко (Белоруссия) - Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 7:6 (7:4), 6:3

Каролин Возняцки (Дания, 2) - Варвара Лепченко (США) - 6:0, 6:3

Луксика Кумкхум (Таиланд) - Бернарда Пера (США) - 4:6, 6:2, 6:3