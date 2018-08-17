Макарова проиграла Цуренко в 3-м круге турнира в Цинциннати

Россиянка Екатерина Макарова проиграла в третьем круге турнира в Цинциннати. В двух сетах она уступила украинке Лесе Цуренко.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Петра Квитова (Чехия, 8) – Кристина Младенович (Франция) – 6:4, 6:2

Мэдисон Кис (США) - Ангелик Кербер (Германия) - 2:6, 7:6 (7:3), 6:4

Леся Цуренко (Украина) - Екатерина МАКАРОВА (Россия) - 7:6 (7:5), 6:2