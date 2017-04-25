Макарова победила Радванску и может сыграть с Шараповой

Россиянка Екатерина Макарова в двух сетах одолела Агнешку Радванску из Польши в первом круге турнира WTA в Штутгарте. В следующем раунде она может встретиться с соотечественницей Марией Шараповой, если та обыграет итальянку Роберту Винчи.

Напомним, что для Шараповой матч с Винчи станет первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Радванска ранее раскритиковала организаторов турнира за то, что они предоставили 30-летней россиянке wild card.

Поединок Шараповой с Винчи состоится завтра и начнется примерно в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

МАКАРОВА (Россия) – Радванска (Польша, 7) – 6:2, 6:4