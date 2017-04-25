Макарова победила Радванску и может сыграть с Шараповой

Россиянка Екатерина Макарова в двух сетах одолела Агнешку Радванску из Польши в первом круге турнира WTA в Штутгарте. В следующем раунде она может встретиться с соотечественницей Марией Шараповой, если та обыграет итальянку Роберту Винчи.
Напомним, что для Шараповой матч с Винчи станет первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Радванска ранее раскритиковала организаторов турнира за то, что они предоставили 30-летней россиянке wild card.
Поединок Шараповой с Винчи состоится завтра и начнется примерно в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 710 900 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
МАКАРОВА (Россия) – Радванска (Польша, 7) – 6:2, 6:4
shpasic
легко на классе)) ставка дня, бгг))
23:51 25 апреля
rusfed 2.0
Это та самая "элита тенниса", которая Шарапову троллит?
23:34 25 апреля