23:17 25 апреля | ТЕННИС — WTA

Макарова победила Радванску и может сыграть с Шараповой

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Россиянка Екатерина Макарова в двух сетах одолела Агнешку Радванску из Польши в первом круге турнира WTA в Штутгарте. В следующем раунде она может встретиться с соотечественницей Марией Шараповой, если та обыграет итальянку Роберту Винчи.

Напомним, что для Шараповой матч с Винчи станет первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Радванска ранее раскритиковала организаторов турнира за то, что они предоставили 30-летней россиянке wild card.

Поединок Шараповой с Винчи состоится завтра и начнется примерно в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 710 900 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

МАКАРОВА (Россия) – Радванска (Польша, 7) – 6:2, 6:4

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Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/stuttgart/2017/

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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

легко на классе)) ставка дня, бгг))

23:51 25 апреля

rusfed 2.0

Это та самая "элита тенниса", которая Шарапову троллит?

23:34 25 апреля