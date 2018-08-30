Макарова - о победе над Гергес: "Она сложная соперница, мне пришлось потрудиться"

Российская теннисистка Екатерина Макарова после победы над немкой Юлией Гергес (7:6, 6:3) в матче второго раунда US Open в женском одиночном разряде заявила, что была настроена на тяжелый матч. По словам спортсменки, она должна была играть уверенно, так как соперница была не из легких.

- Очень рада, что в такую жару смогла завершить матч так, как нужно,- приводит WTA слова Макаровой. - Может быть, в начале я немного нервничала, поэтому допускала много ошибок, не было ритма. Мы обе отлично подавали. Мы провели очень много матчей с Юлией. На прошлой неделе она обыграла меня. Гергес – сильная соперница, которая очень мощно подает, поэтому мне нужно было концентрироваться на своей подаче. Я знала, что для победы придется потрудиться и играть уверенно.

В следующем раунде россиянка сыграет с представительницей Латвии Анастасией Севастовой.