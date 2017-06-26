Макарова и Веснина вышли во второй круг турнира в Истборне в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились во второй круг турнира в Истборне в парном разряде. В первом круге они в двух сетах победили хорватку Дарью Юрак и австралийку Анастасию Родионову, отдав им один гейм.

Следующий поединок россиянки проведут с победителями встречи Бэрти/Деллакуа - Дабровски/Ифань.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Aegon International Eastbourne

Призовой фонд 753 900 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 1) - Юрак/Родионова (Хорватия/Австралия) - 6:1, 6:0