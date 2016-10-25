Макарова и Веснина сыграют против Главачковой и Градецкой на старте итогового турнира WTA

Олимпийские чемпионки-2016 в парном разряде Екатерина Макарова и Елена Веснина встретятся с Андреа Главачковой и Луцией Градецкой в четвертьфинале итогового турнира WTA в Сингапуре, сообщает пресс-служба организации. Победитель этой пары в следующем раунде сыграет с сильнейшей парой противостояния Чжань Юнжань/Чжань Хаоцин (обе – Тайвань) – Мартина Хингис/Саня Мирза (Швейцария/Индия).
В других четвертьфиналах встретятся Кристина Младенович/Каролин Гарсия (обе – Франция) – Юлия Гергес/Каролина Плишкова (Германия/Чехия), Бетани Маттек-Сэндз/Люси Шафаржова (США/Чехия) – Тимеа Бабош/Ярослава Шведова (Венгрия/Казахстан).
#WTAFinals Dubs Draw– WTA (@WTA) 25 октября 2016 г.
Garcia/Mladenovic
Goerges/Pliskova
BMS/Safarova
Babos/Shvedova
Hlavackova/Hradecka
Makarova/Vesnina
Chans
Hingis/Mirza pic.twitter.com/8BBpWqcNjC
Айртон
Для страшилок полуфинал потолок.)) И то при большом везении.)
14:58