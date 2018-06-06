Линдсей Дэвенпорт: "Мне кажется, что сейчас Мугуруса лучше готова, чем Шарапова"

Бывшая первая ракетка мира Линдсей Дэвенпорт считает испанку Гарбинье Мугурусу фавориткой в игре с россиянкой Марией Шараповой. Теннисистки встретятся в четвертьфинале Roland Garros.

– На этом турнире я больше всего восхищаюсь игрой Мугурусы, – цитирует Sport360 Дэвенпорт. – Сейчас она лучше готова, чем Шарапова, она здесь побеждала, и ей комфортно играть в Париже. Мария очень сильна психологически, она имеет перевес по личным встречам, но я все же отдаю предпочтение испанке.