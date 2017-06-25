Квитова выиграла первый турнир после ножевого ранения

Чешка Петра Квитова стала победительницей турнира WTA в Бирмингеме. В финале она обыграла представительницу Австралии Эшли Бэрти.
Этот титул стал для Квитовой первым после ножевого ранения. В декабре прошлого года на 26-летнюю теннисистку в ее собственном доме напал грабитель и ранил в руку, после чего она перенесла операцию.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Aegon Classic Birmingham
Призовой фонд 819 940 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Квитова (Чехия, 7, WC) - Бэрти (Австралия) - 4:6, 6:3, 6:2
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Вот так надо возвращаться после паузы!)) Браво, Петра!))
17:47