Квитова выиграла первый турнир после ножевого ранения

Чешка Петра Квитова стала победительницей турнира WTA в Бирмингеме. В финале она обыграла представительницу Австралии Эшли Бэрти.

Этот титул стал для Квитовой первым после ножевого ранения. В декабре прошлого года на 26-летнюю теннисистку в ее собственном доме напал грабитель и ранил в руку, после чего она перенесла операцию.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Aegon Classic Birmingham

Призовой фонд 819 940 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Квитова (Чехия, 7, WC) - Бэрти (Австралия) - 4:6, 6:3, 6:2