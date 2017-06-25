17:32 | ТЕННИС — WTA

Квитова выиграла первый турнир после ножевого ранения

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Чешка Петра Квитова стала победительницей турнира WTA в Бирмингеме. В финале она обыграла представительницу Австралии Эшли Бэрти.

Этот титул стал для Квитовой первым после ножевого ранения. В декабре прошлого года на 26-летнюю теннисистку в ее собственном доме напал грабитель и ранил в руку, после чего она перенесла операцию.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Aegon Classic Birmingham

Призовой фонд 819 940 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Квитова (Чехия, 7, WC) - Бэрти (Австралия) - 4:6, 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/birmingham/2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Вот так надо возвращаться после паузы!)) Браво, Петра!))

17:47