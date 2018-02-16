Квитова сыграет с Возняцки в полуфинале турнира в Дохе

Чешка Петра Квитова пробилась в полуфинал турнира WTA в Дохе. Ее соперница по четвертьфиналу немка Юлия Гергес отказалась от продолжения борьбы по ходу второго сета. В следующем раунде Квитова встретится с первой ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2018

Призовой фонд 2 897 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Петра Квитова (Чехия, 16) - Юлия Гергес (Германия, 9) - 6:4, 2:1 отказ 2-го игрока