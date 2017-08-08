Квитова и Винус Уильямс - во втором круге в Торонто, Остапенко проиграла Лепченко

Чешская теннисистка Петра Квитова в первом круге турнира WTA в Торонто обыграла испанку Карлу Суарес Наварро - 6:1, 7:6 (7:5). В следующем раунде она встретится с американкой Слоан Стивенс.

Винус Уильямс одержала победу над Ириной-Камелией Бегу из Румынии - 6:1, 3:6, 6:3. Также во второй круг вышли Доминика Цибулкова, Анастасия Севастова и Варвара Лепченко, которая обыграла победительницу Roland Garros Елену Остапенко.

Торонто (Канада)

Турнир WTA Rogers Cup

Призовой фонд 2 434 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Квитова (Чехия) - Суарес Наварро (Испания) - 6:1, 7:6 (7:5)

Стивенс (США) - Путинцева (Казахстан) - 7:6 (7:4), 0:6, 6:4

Уильямс В. (США) - Бегу (Румыния) - 6:1, 3:6, 6:3

Севастова (Латвия, 15) - Дэвис (США) - 6:1, 4:6, 6:3

Лепченко (США, Q) - Остапенко (Латвия, 12) - 1:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:5)

Цибулкова (Словакия, 11) - Цуренко (Украина) - 7:6 (7:3), 6:4