Кузнецова вышла во второй круг турнира в Тяньцзине

Россиянка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира WTA в Тяньцзине. Сегодня она в двух сетах взяла верх над француженкой Полин Пармантье. Следующей соперницей российской теннисистки будет победительница встречи Донна Векич (Хорватия) - Чжан Кайлинь (Китай).
Также сегодня во второй круг турнира в Тяньцзине вышли Чан Кайчэнь, Данка Ковинич и Люси Градецка.
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
КУЗНЕЦОВА (Россия, 2) - Пармантье (Франция) - 6:1, 6:3
Ковинич (Черногория) - Дуань Инин (Китай) - 6:4, 6:3
Градецка (Чехия, Q) - Главачкова (Чехия, Q) - 7:5, 6:4
Чан Кайчэнь (Тайвань, Q) - Кинг В. (США) - 6:1, 6:2