Кузнецова вышла во второй круг турнира в Тяньцзине

Россиянка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира WTA в Тяньцзине. Сегодня она в двух сетах взяла верх над француженкой Полин Пармантье. Следующей соперницей российской теннисистки будет победительница встречи Донна Векич (Хорватия) - Чжан Кайлинь (Китай).

Также сегодня во второй круг турнира в Тяньцзине вышли Чан Кайчэнь, Данка Ковинич и Люси Градецка.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

КУЗНЕЦОВА (Россия, 2) - Пармантье (Франция) - 6:1, 6:3

Ковинич (Черногория) - Дуань Инин (Китай) - 6:4, 6:3

Градецка (Чехия, Q) - Главачкова (Чехия, Q) - 7:5, 6:4

Чан Кайчэнь (Тайвань, Q) - Кинг В. (США) - 6:1, 6:2