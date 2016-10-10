09:20 | ТЕННИС — WTA

Кузнецова вышла во второй круг турнира в Тяньцзине

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Россиянка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира WTA в Тяньцзине. Сегодня она в двух сетах взяла верх над француженкой Полин Пармантье. Следующей соперницей российской теннисистки будет победительница встречи Донна Векич (Хорватия) - Чжан Кайлинь (Китай). 

Также сегодня во второй круг турнира в Тяньцзине вышли Чан КайчэньДанка Ковинич и Люси Градецка.

Тяньцзинь (Китай) 

Турнир WTA Tianjin Open 

Призовой фонд 426 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

КУЗНЕЦОВА (Россия, 2) - Пармантье (Франция) - 6:1, 6:3

Ковинич (Черногория) - Дуань Инин (Китай) - 6:4, 6:3

Градецка (Чехия, Q) - Главачкова (Чехия, Q) - 7:5, 6:4

Чан Кайчэнь (Тайвань, Q) - Кинг В. (США) - 6:1, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/tianjin/2016/

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