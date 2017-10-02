Кузнецова выпала из топ-10 чемпионской гонки WTA, Плишкова - вторая

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Россиянка Светлана Кузнецова опустилась с 10-й на 11-ю строчку списка. Француженка Каролин Гарсия поднялась на 6 позиций, расположившись на 10-м месте.
Чешка Каролина Плишкова, две недели назад располагавшаяся на 4-й строчке, за это время поднялась на 2-ю позицию. Лидерство в чемпионской гонке сохраняет представительница Испании Гарбинье Мугуруса.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 2 октября
1 (1*). Мугуруса (Испания) – 5680 очков
2 (3). Плишкова (Чехия) – 5085
3 (2). Халеп (Румыния) – 5026
4 (4). Свитолина (Украина) – 4815
5 (5). Возняцки (Дания) – 4620
6 (6). В. Уильямс (США) – 4612
7 (7). Остапенко (Латвия) – 4121
8 (8). Конта (Великобритания) – 3655
9 (9). Младенович (Франция) – 2876
10 (16). Гарсия (Франция) - 2855
11 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2847…
16 (15). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2195…
17 (18). ВЕСНИНА (Россия) – 2076...
30 (35). МАКАРОВА (Россия) - 1545
31 (29). КАСАТКИНА (Россия) – 1540…
60 (60). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 896…
68 (65). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 818…
78 (74). РОДИНА (Россия) – 740…
94 (89). ШАРАПОВА (Россия) – 605
* – положение в предыдущем рейтинге