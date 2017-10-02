Кузнецова выпала из топ-10 чемпионской гонки WTA, Плишкова - вторая

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Россиянка Светлана Кузнецова опустилась с 10-й на 11-ю строчку списка. Француженка Каролин Гарсия поднялась на 6 позиций, расположившись на 10-м месте.

Чешка Каролина Плишкова, две недели назад располагавшаяся на 4-й строчке, за это время поднялась на 2-ю позицию. Лидерство в чемпионской гонке сохраняет представительница Испании Гарбинье Мугуруса.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 2 октября

1 (1*). Мугуруса (Испания) – 5680 очков

2 (3). Плишкова (Чехия) – 5085

3 (2). Халеп (Румыния) – 5026

4 (4). Свитолина (Украина) – 4815

5 (5). Возняцки (Дания) – 4620

6 (6). В. Уильямс (США) – 4612

7 (7). Остапенко (Латвия) – 4121

8 (8). Конта (Великобритания) – 3655

9 (9). Младенович (Франция) – 2876

10 (16). Гарсия (Франция) - 2855

11 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2847…

16 (15). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2195…

17 (18). ВЕСНИНА (Россия) – 2076...

30 (35). МАКАРОВА (Россия) - 1545

31 (29). КАСАТКИНА (Россия) – 1540…

60 (60). ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 896…

68 (65). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 818…

78 (74). РОДИНА (Россия) – 740…

94 (89). ШАРАПОВА (Россия) – 605

* – положение в предыдущем рейтинге