Кузнецова выиграла "Кубок Кремля"

Светлана Кузнецова стала победительницей "Кубка Кремля". В финальном матче россиянка переиграла представительницу Австралии Дарью Гарвилову в двух сетах – 6:2, 6:1. В 2015 году Кузнецова также выиграла "Кубок Кремля", обыграв в решающем матче Анастасию Павлюченкову.

Победа на турнире позволила Кузнецовой отобраться на итоговый турнир WТА, который пройдет с 23 по 30 октября в Сингапуре. Россиянка сыграет в "белой" группе, ее соперницами станут Агнешка Радванска из Польши, чешка Каролина Плишкова и испанка Гарбинье Мугуруса.

Москва (Россия)

Турнир WTA "Кубок Кремля"

Призовой фонд 758 788 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

КУЗНЕЦОВА (Россия, 1, WC) – Гаврилова (Австралия) – 6:2, 6:1