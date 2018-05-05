Кузнецова проиграла Мартич и не прошла во второй круг турнира в Мадриде

Хорватская теннисистка Петра Мартич обыграла россиянку Светлану Кузнецову в первом круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. В следующем раунде Мартич сыграет с Каролин Гарсией из Франции.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Петра Мартич (Хорватия) - Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - 6:4, 6:2