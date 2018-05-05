16:03 | Теннис — WTA

Кузнецова проиграла Мартич и не прошла во второй круг турнира в Мадриде

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Хорватская теннисистка Петра Мартич обыграла россиянку Светлану Кузнецову в первом круге турнира в Мадриде. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. В следующем раунде Мартич сыграет с Каролин Гарсией из Франции.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг 

Петра Мартич (Хорватия) - Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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diskmen

Светки пора завязывать с теннисом.Как впрочем и нашим "Чёрным Братьям".

16:15

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