Кузнецова не смогла выйти в финал турнира в Китае, уступив Цибулковой

Россиянка Светлана Кузнецова в полуфинале турнира в Китае уступила представительнице Словакии Доминике Цибулковой - 3:6, 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут. В финале десятая "сеяная" турнира встретится с победительницей пары Петра Квитова - Симона Халеп.
Ухань (Китай)
Турнир WTA 2016 Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 288 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Цибулкова (Словакия, 10) - КУЗНЕЦОВА (Россия, 9) - 3:6, 6:3, 6:4
tryam
Света чуть не испортила ставку, но вовремя вспомнила что 4 раза подряд проигрывала Цибулковой, в итоге последний гейм слила свою подачу под 0, Браво! ))
13:27