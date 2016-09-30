Кузнецова не смогла выйти в финал турнира в Китае, уступив Цибулковой

Россиянка Светлана Кузнецова в полуфинале турнира в Китае уступила представительнице Словакии Доминике Цибулковой - 3:6, 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 35 минут. В финале десятая "сеяная" турнира встретится с победительницей пары Петра Квитова - Симона Халеп.

Ухань (Китай)

Турнир WTA 2016 Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 288 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Цибулкова (Словакия, 10) - КУЗНЕЦОВА (Россия, 9) - 3:6, 6:3, 6:4