08:40 | ТЕННИС — WTA

Куличкова проиграла в первом круге турнира в Гуанчжоу

0
0
0

Россиянка Елизавета Куличкова потерпела поражение от Ольги Говорцовой из Белоруссии в матче первого круга турнира в Гуанчжоу. Также в следующую стадию турнира вышли китаянка Пэн Шуай​, грузинка София Шапатава, узбечка Нигина Абдураимова и украинка Леся Цуренко.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou International Women's Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Говорцова (Белоруссия) - КУЛИЧКОВА (Россия) - 7:5, 6:7 (2:7), 6:4

Пэн Шуай (Китай, WC) - Чжэн Сайсай (Китай, 8) - 4:6, 6:2, 6:3

Шапатава (Грузия, Q) - Кинг В. (США) - 6:3, 7:5

Цуренко (Украина) - Намигата (Япония, Q) - 6:4, 6:1

Абдураимова (Узбекистан) - Феррандо (Италия, LL) - 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/guangzhou/2016/

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ