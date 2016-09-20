Куличкова проиграла в первом круге турнира в Гуанчжоу

Россиянка Елизавета Куличкова потерпела поражение от Ольги Говорцовой из Белоруссии в матче первого круга турнира в Гуанчжоу. Также в следующую стадию турнира вышли китаянка Пэн Шуай​, грузинка София Шапатава, узбечка Нигина Абдураимова и украинка Леся Цуренко.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou International Women's Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Говорцова (Белоруссия) - КУЛИЧКОВА (Россия) - 7:5, 6:7 (2:7), 6:4

Пэн Шуай (Китай, WC) - Чжэн Сайсай (Китай, 8) - 4:6, 6:2, 6:3

Шапатава (Грузия, Q) - Кинг В. (США) - 6:3, 7:5

Цуренко (Украина) - Намигата (Япония, Q) - 6:4, 6:1

Абдураимова (Узбекистан) - Феррандо (Италия, LL) - 6:4, 6:3