Куличкова проиграла в первом круге турнира в Гуанчжоу

Россиянка Елизавета Куличкова потерпела поражение от Ольги Говорцовой из Белоруссии в матче первого круга турнира в Гуанчжоу. Также в следующую стадию турнира вышли китаянка Пэн Шуай, грузинка София Шапатава, узбечка Нигина Абдураимова и украинка Леся Цуренко.
Гуанчжоу (Китай)
Турнир WTA Guangzhou International Women's Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Говорцова (Белоруссия) - КУЛИЧКОВА (Россия) - 7:5, 6:7 (2:7), 6:4
Пэн Шуай (Китай, WC) - Чжэн Сайсай (Китай, 8) - 4:6, 6:2, 6:3
Шапатава (Грузия, Q) - Кинг В. (США) - 6:3, 7:5
Цуренко (Украина) - Намигата (Япония, Q) - 6:4, 6:1
Абдураимова (Узбекистан) - Феррандо (Италия, LL) - 6:4, 6:3