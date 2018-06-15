Кудерметова не вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Россиянка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, в двух партиях проиграв сербке Александре Крунич со счетом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.



За выход в финал соревнований Курнич поспорит с победительницей поединка Коко Вандевей (США) – Элисон Риске (США).

Хертогенбос (Голландия)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александра Круни (Сербия, 7) - Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, Q) - 6:2, 6:2