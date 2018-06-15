13:51 | Теннис — WTA

Кудерметова не вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе


Россиянка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, в двух партиях проиграв сербке Александре Крунич со счетом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. 

За выход в финал соревнований Курнич поспорит с победительницей поединка Коко Вандевей (США) – Элисон Риске (США).

Хертогенбос (Голландия) 

Турнир WTA Libema Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Александра Круни (Сербия, 7) - Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, Q) - 6:2, 6:2

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/hertogenbosch/2018/

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Материалы других СМИ