Кудерметова не вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Россиянка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, в двух партиях проиграв сербке Александре Крунич со счетом 2:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.
За выход в финал соревнований Курнич поспорит с победительницей поединка Коко Вандевей (США) – Элисон Риске (США).
Хертогенбос (Голландия)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александра Круни (Сербия, 7) - Вероника КУДЕРМЕТОВА (Россия, Q) - 6:2, 6:2
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