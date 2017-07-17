Козлова проиграла в первом круге в Бухаресте

Украинка Катерина Козлова в трех сетах уступила хозяйке корта Жаклине Кристьян в первом круге турнира WTA в Бухаресте. Следующая соперница румынки определится в дуэли ее соотечественницы Ирины-Камелии Бегу и сербки Иваны Йорович.

Бухарест (Румыния)

Турнир WTA Bucharest Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Кристьян (Румыния, WC) – Козлова (Украина) – 4:6, 6:4, 6:2