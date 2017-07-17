Козлова проиграла в первом круге в Бухаресте

Украинка Катерина Козлова в трех сетах уступила хозяйке корта Жаклине Кристьян в первом круге турнира WTA в Бухаресте. Следующая соперница румынки определится в дуэли ее соотечественницы Ирины-Камелии Бегу и сербки Иваны Йорович.
Бухарест (Румыния)
Турнир WTA Bucharest Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Кристьян (Румыния, WC) – Козлова (Украина) – 4:6, 6:4, 6:2
Дополнительная информация
Украинка Катерина Козлова в трех сетах уступила хозяйке корта Жаклине Кристьян в первом круге турнира WTA в Бухаресте.