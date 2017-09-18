Контавейт - во втором круге турнира в Гуанчжоу, Цуренко вылетела

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт победила итальянку Жасмин Паолини в первом круге турнира в Гуанчжоу – 6:0, 6:2. В следующем матче она встретится с победительницей пары Лизетт Кабрера (Австралия) – Гао Синьюй (Китай).

В другой встрече турнира украинка Леся Цуренко проиграла сербке Александре Крунич со счетом 3:6, 4:6. Теперь Крунич сыграет с немкой Моной Бартель.

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Контавейт (Эстония, 3) – Паолини (Италия) – 6:0, 6:2

Крунич (Сербия) – Цуренко (Украина, 4) – 6:3, 6:4

Бартель (Германия) – Лу Цзинцзин (Китай, Q) – 6:0, 4:6, 6:3

Петерссон (Швеция) – Риске (США, 8) – 6:3, 6:2

Сойлу (Турция, Q) – Саккари (Греция) – 6:0, 6:3

Ковинич (Черногория) – Тиг (Румыния) – 6:2, 4:2 отказ 2-го игрока

Козлова (Украина) – Лю Фанчжоу (Китай) – 7:5, 6:0

Викмайер (Бельгия) – Керкхове (Голландия, Q) – 7:6, 7:6