Клейбанова сыграет с Дьяченко в первом круге квалификации "ВТБ Кубка Кремля"

В "Олимпийском" состоялась жеребьевка женской квалификации "ВТБ Кубка Кремля". Под первым номером в ней "посеяна" эстонка Кайя Канепи. В стартовом раунде она сыграет с украинкой Ольгой Янчук.

Любопытно, что wild card в отборочную сетку получила экс-20-я ракетка мира Алиса Клейбанова, которая возвращается в теннис после серии серьезных травм. Ее первой соперницей станет соотечественница Виталия Дьяченко. Юниорка Анастасия Потапова сразится в первом круге с опытной Ариной Родионовой, представляющей Австралию, а Елена Рыбакина – с Петрой Крейшовой из Чехии. В соперницы Маргарите Гаспарян, залечившей серьезную травму и также получившей wild card, досталась гречанка Валентини Грамматикопулу. Анна Блинкова сразится с румынкой Ириной Барой.