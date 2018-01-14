Кербер поднялась на 9998 мест в чемпионской гонке WTA, Шарапова - 38-я

Сегодня опубликована обновленная версия чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). Первое место в списке от 15 января делят Белинда Бенчич из Швейцарии, украинка Элина Свитолина и немка Ангелик Кербер. Последняя из них поднялась на 9998 позиций.

Лучшей из россиянок остается Мария Шарапова. По сравнению с прошедшей неделей она опустилась на 12 мест и теперь располагается на 38-й строчке.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 15 января

1 (1*). Бенчич (Швейцария) - 470

1 (1). Свитолина (Украина) - 470

1 (9999). Кербер (Германия) - 470

4 (10). Бузарнеску (Румыния) - 394

5 (3). Шуай Чжан (Китай) - 360

6 (4). Саснович (Белоруссия) - 330

7 (704). Барти (Австралия) - 306

8 Соболенко (Белоруссия) - 295

9 (13). Халеп (Румыния) - 280

9 (13). Гергес (Германия) - 280

9 (9998). Мертенс (Бельгия) - 280

...38 (26). ШАРАПОВА (Россия) - 110

...56 (42). ДЬЯЧЕНКО (Россия) - 80

...58 (59). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 77

...80 (66). КУДЕРМЕТОВА (Россия) - 58

...85 (66). ПАЙГИНА (Россия) - 57

...88 (70). БЛИНКОВА (Россия) - 56

88 (70). МОНОВА (Россия) - 56

...97 (9999). ВЕСНИНА (Россия) - 55

97 (9999). МАКАРОВА (Россия) - 55.

* положение в предыдущем рейтинге