Кербер поднялась на 9998 мест в чемпионской гонке WTA, Шарапова - 38-я

Сегодня опубликована обновленная версия чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). Первое место в списке от 15 января делят Белинда Бенчич из Швейцарии, украинка Элина Свитолина и немка Ангелик Кербер. Последняя из них поднялась на 9998 позиций.
Лучшей из россиянок остается Мария Шарапова. По сравнению с прошедшей неделей она опустилась на 12 мест и теперь располагается на 38-й строчке.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 15 января
1 (1*). Бенчич (Швейцария) - 470
1 (1). Свитолина (Украина) - 470
1 (9999). Кербер (Германия) - 470
4 (10). Бузарнеску (Румыния) - 394
5 (3). Шуай Чжан (Китай) - 360
6 (4). Саснович (Белоруссия) - 330
7 (704). Барти (Австралия) - 306
8 Соболенко (Белоруссия) - 295
9 (13). Халеп (Румыния) - 280
9 (13). Гергес (Германия) - 280
9 (9998). Мертенс (Бельгия) - 280
...38 (26). ШАРАПОВА (Россия) - 110
...56 (42). ДЬЯЧЕНКО (Россия) - 80
...58 (59). АЛЕКСАНДРОВА (Россия) - 77
...80 (66). КУДЕРМЕТОВА (Россия) - 58
...85 (66). ПАЙГИНА (Россия) - 57
...88 (70). БЛИНКОВА (Россия) - 56
88 (70). МОНОВА (Россия) - 56
...97 (9999). ВЕСНИНА (Россия) - 55
97 (9999). МАКАРОВА (Россия) - 55.
* положение в предыдущем рейтинге
shpasic
из грязи - в князи.
00:38
Renarda
какой рывок у Кербер) забавно)
00:03