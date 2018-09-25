Кербер и Возняцки - в третьем круге турнира в Ухане, Свитолина вылетела

Датчанка Каролин Возняцки и немка Ангелик Кербер вышли в третий круг турнира в Ухане. Вторая и третья ракетка турнира одолели Ребекку Петерсон и Мэдисон Кис соответственно.

Украинка Элина Свитолина уступила Арине Соболенко.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анетт Контавейт (Эстония) - Донна Векич (Хорватия) - 6:2, 6:4

Моника Пуиг (Пуэрто-Рико, Q) - Александра Соснович (Белоруссия) - 6:2, 6:2

Каролин Возняцки (Дания, 2) - Ребекка Петерсон (Швеция, Q) - 6:4, 6:1

Арина Соболенко (Белоруссия) - Элина Свитолина (Украина, 6) - 6:4, 2:6, 6:1

Ангелик Кербер (Германия, 3) - Мэдисон Кис (США) - 6:0, 4:1 отказ 2-го игрока

Эшли Барти (Австралия, 16) - Чжэн Сайсай (Китай, WC) - 4:6, 6:1, 6:2

Петра Квитова (Чехия, 5) - Александра Крунич (Сербия) - 6:3, 6:4

София Кенин (США, Q) - Юлия Гергес (Германия, 11) - 6:3, 2:6, 6:4