Касаткина уступила Соснович в первом раунде турнира в Сиднее

Белорусская теннисистка Александра Соснович обыграла россиянку Дарью Касаткину (6:1, 6:4) в первом раунде турнира WTA в Сиднее (Австралия). Матч продолжался один час и 16 минут.
В следующем раунде белоруска сыграет с Присциллой Хон из Австралии.
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Sydney International
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александра Соснович (Белоруссия, Q) - Дарья Касаткина (Россия, 8) - 6:1, 6:4
Си Сувэй (Тайвань) - Дэниэлл Коллинз (США, Q) - 7:6 (7:4), 6:3
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