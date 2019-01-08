Касаткина уступила Соснович в первом раунде турнира в Сиднее

Белорусская теннисистка Александра Соснович обыграла россиянку Дарью Касаткину (6:1, 6:4) в первом раунде турнира WTA в Сиднее (Австралия). Матч продолжался один час и 16 минут.

В следующем раунде белоруска сыграет с Присциллой Хон из Австралии.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney International

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александра Соснович (Белоруссия, Q) - Дарья Касаткина (Россия, 8) - 6:1, 6:4

Си Сувэй (Тайвань) - Дэниэлл Коллинз (США, Q) - 7:6 (7:4), 6:3