Касаткина сыграет с "квалифаем" в первом круге турнира в Сиднее

В Сиднее состоялась жеребьевка престижного турнира Sydney International. Единственная россиянка в основной сетке турнира Дарья Касаткина, "посеянная" под восьмым номером, в первом круге сыграет с кем-то из победителей квалификации. Более того, в случае победы она и во втором раунде выйдет на сильнейшую в битве двух "квалифаев".

Первая ракетка мира Симона Халеп, для которой этот турнир станет дебютным в сезоне, вступит в борьбу со второго круга, а ее соперница определится во встрече Елены Остапенко и Эшли Барти. Действующая победительница соревнований Ангелик Кербер, "посеянная" второй, начнет защиту титула матчем либо с Айлой Томлянович, либо с Камиллой Джорджи. Петра Квитова и Арина Соболенко сыграют в первом круге друг против друга.