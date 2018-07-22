Касаткина сыграет с Калинской в первом круге Moscow River Cup

В Москве состоялась жеребьевка первого в истории Кубка Москвы-реки, который стартует в понедельник, 23 июля, на кортах Национального теннисного центра на Ленинградском шоссе.

Первая "сеяная" Юлия Гергес, которая на прошлой неделе играла в полуфинале Уимблдона, встретится с Викторией Кузьмовой из Словакии, а во втором круге может встретиться с Натальей Вихлянцевой. И российская, и немецкая теннисистка присутствовали на жеребьевке и обменялись шутками по этому поводу. Вихлянцева начнет турнир встречей с победительницей квалификации.

Дарья Касаткина, "посеянная" под вторым номером, встретится с соотечественницей Анной Калинской. Вера Звонарева сыграет с восьмой "сеяной" Кайей Канепи, обладательница wild card Анастасия Потапова - с Викторией Томовой из Болгарии, Екатерина Александрова и Евгения Родина - с победительницами квалификации.