Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 11-е место в чемпионской гонке WTA. На прошлой неделе Касаткина дошла до финала на турнире в Дубае, проиграв украинке Элине Свитолиной. Последняя поднялась на четвертое место в чемпионской гонке.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 26 февраля

1 (1*). Каролин Возняцки (Дания) – 2630 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 1930

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) – 1625

4 (6). Элина Свитолина (Украина) – 1475

5 (4). Петра Квитова (Чехия) – 1435

6 (5). Элизе Мертенс (Германия) – 1121

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 941

8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 820

9 (8). Юлия Гергес (Германия) – 725

10 (10). Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 589

11 (40). Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 563...

43 (43). Анна БЛИНКОВА (Россия) – 261...

48 (45). Мария ШАРАПОВА (Россия) – 241...

50 (63). Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 235...

54 (84). Елена ВЕСНИНА (Россия) – 227...

73 (65). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 168...

73 (77). Софья ЖУК (Россия) – 168...

93 (83). Елена РЫБАКИНА (Россия) – 129

*– положение в предыдущем рейтинге