Россиянка Дарья Касаткина поднялась на 11-е место в чемпионской гонке WTA. На прошлой неделе Касаткина дошла до финала на турнире в Дубае, проиграв украинке Элине Свитолиной. Последняя поднялась на четвертое место в чемпионской гонке.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 26 февраля
1 (1*). Каролин Возняцки (Дания) – 2630 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 1930
3 (3). Ангелик Кербер (Германия) – 1625
4 (6). Элина Свитолина (Украина) – 1475
5 (4). Петра Квитова (Чехия) – 1435
6 (5). Элизе Мертенс (Германия) – 1121
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 941
8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) – 820
9 (8). Юлия Гергес (Германия) – 725
10 (10). Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 589
11 (40). Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 563...
43 (43). Анна БЛИНКОВА (Россия) – 261...
48 (45). Мария ШАРАПОВА (Россия) – 241...
50 (63). Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 235...
54 (84). Елена ВЕСНИНА (Россия) – 227...
73 (65). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 168...
73 (77). Софья ЖУК (Россия) – 168...
93 (83). Елена РЫБАКИНА (Россия) – 129
*– положение в предыдущем рейтинге