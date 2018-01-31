22:39 31 января | Теннис — WTA

Касаткина обыграла Корне в Санкт-Петербурге

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Россиянка Дарья Касаткина в матче второго круга St. Petersburg Ladies Trophy в двух сетах победила француженку Ализе Корне – 6:2, 6:1.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья КАСАТКИНА (Россия, 8) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2018/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

на классе вынесла допинговую мошенницу)) видимо, та очень торопилась сбежать с допинг.теста, бгг))

23:36 31 января