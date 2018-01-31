Касаткина обыграла Корне в Санкт-Петербурге

Россиянка Дарья Касаткина в матче второго круга St. Petersburg Ladies Trophy в двух сетах победила француженку Ализе Корне – 6:2, 6:1.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья КАСАТКИНА (Россия, 8) – Ализе Корне (Франция) – 6:2, 6:1
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shpasic
на классе вынесла допинговую мошенницу)) видимо, та очень торопилась сбежать с допинг.теста, бгг))
23:36 31 января