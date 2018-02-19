Касаткина и Макарова вышли во второй круг турнира в Дубае

Россиянка Дарья Касаткина обыграла в двух сетах Агнешку Радванска из Польши в первом круге турнира в Дубае. Матч длился 1 час 57 минут.

В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей пары Джоанна Конта (Великобритания) – Анастасия Павлюченкова (Россия).

В параллельной встрече другая россиянка Екатерина Макарова в трех сетах переиграла латвийку Анастасию Севастову. Во втором круге Макарова встретится с победительницей пары Каролин Гарсия (Франция) – Люси Шафаржова (Чехия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина МАКАРОВА (Россия) – Анастасия Севастова (Латвия) – 3:6, 7:6 (11:9), 6:3

Дарья КАСАТКИНА (Россия) – Агнешка Радванска (Польша) – 7:5, 6:4