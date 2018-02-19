Касаткина и Макарова вышли во второй круг турнира в Дубае

Россиянка Дарья Касаткина обыграла в двух сетах Агнешку Радванска из Польши в первом круге турнира в Дубае. Матч длился 1 час 57 минут.
В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей пары Джоанна Конта (Великобритания) – Анастасия Павлюченкова (Россия).
В параллельной встрече другая россиянка Екатерина Макарова в трех сетах переиграла латвийку Анастасию Севастову. Во втором круге Макарова встретится с победительницей пары Каролин Гарсия (Франция) – Люси Шафаржова (Чехия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина МАКАРОВА (Россия) – Анастасия Севастова (Латвия) – 3:6, 7:6 (11:9), 6:3
Дарья КАСАТКИНА (Россия) – Агнешка Радванска (Польша) – 7:5, 6:4
Дополнительная информация
- Анастасия Павлюченкова
- Агнешка Радванска
- Люси Шафаржова
- Екатерина Макарова
- Каролин Гарсия
- Дарья Касаткина
- Джоанна Конта
shpasic
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17:18