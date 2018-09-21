Каролина Плишкова обыграла Риске и вышла в полуфинал турнира в Токио

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла американку Элисон Риске (6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4)) в 1/4 турнира WTA в Токио (Япония). Матч продолжался два часа и 37 минут.
В полуфинале чешка сыграет с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) - Каролин Гарсия (Франция).
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролина Плишкова (Чехия, 4) - Элисон Риске (США, Q) - 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4))
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