Каролина Плишкова обыграла Риске и вышла в полуфинал турнира в Токио

Чешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла американку Элисон Риске (6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4)) в 1/4 турнира WTA в Токио (Япония). Матч продолжался два часа и 37 минут.

В полуфинале чешка сыграет с победительницей пары Донна Векич (Хорватия) - Каролин Гарсия (Франция).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 4) - Элисон Риске (США, Q) - 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (7:4))