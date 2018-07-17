Калинская проиграла в первом круге турнира в Гштааде

Россиянка Анна Калинская не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире в Гштааде. Она уступила представительнице Болгарии Элитце Костовой – 4:6, 0:6, 2:6. Следующим турниром 19-летней российской теннисистки станет Moscow River Cup.

Гштаад (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Championship Gstaad by Ixion Services

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Элитца Костова (Болгария) – Анна КАЛИНСКАЯ (Россия) – 6:4, 0:6, 6:2