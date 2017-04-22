Илие Настасе: "Посмотрим, какого цвета будет ребенок Серены Уильямс. Шоколадного с молоком?"

Капитан женской сборной Румынии Илие Настасе во время пресс-конференции перед матчем Кубка Федерации против Великобритании прокомментировал сообщение о беременности американской теннисистки Серены Уильямс. Слова чемпиона US Open 1972 года вызвали возмущение ITF, которая пообещала провести разбирательство по этому поводу.

- Посмотрим, какого цвета он будет, - приводит ВВС слова Настасе. - Шоколадного с молоком?

Напомним, Уильямс ждет ребенка осенью. В конце декабря 2016 года спортсменка объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном. Спортменка из-за беременности планирует приостановить карьеру на один год.