Хибино и Ферро вышли во второй круг турнира в Ташкенте

Нао Хибино пробилась в следующий раунд турнира в Ташкенте. Японская теннисистка в двух сетах обыграла представительницу Канады Эжени Бушар - 6:3, 6:3. Встреча длилась 1 час 28 минут.

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Нао Хибино (Япония) - Эжени Бушар (Канада) - 6:3, 6:3

Также во второй круг вышла француженка Фиона Ферро, которая обыграла представительницу Хорватии Яну Фетт - 1:6, 7:6 (7:4), 6:1. Поединок продолжался 2 часа 6 минут.

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Фиона Ферро (Франция) - Яна Фетт (Хорватия) - 1:6, 7:6 (7:4), 6:1