Халеп выиграла турнир в Таиланде

Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей выставочного турнира в Таиланде. В финале она в двух сетах обыграла чешку Каролину Плишкову – 6:2, 6:3.

В матче за третье место британка Йоханна Конта одержала победу над Еленой Остапенко из Латвии со счетом 6:3, 6:2.

Отметим, что 26-летняя Халеп является первой ракеткой мира.

Хуахинь (Таиланд)

Выставочный турнир

Финал

Халеп (Румыния) – Кар. Плишкова (Чехия) – 6:2, 6:3

Конта (Великобритания) – Остапенко (Латвия) – 6:3, 6:2