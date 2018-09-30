Халеп снялась с турнира в Пекине

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп не смогла выйти во второй круг турнира в Пекине. Она не смогла доиграть встречу против Онс Жабер из Туниса из-за травмы спины.

Первый сет завершился со счетом 6:1 в пользу Жабер.

Повреждение Халеп получила на прошлой неделе на тренировке во время турнира в Ухане. Тогда в первом круге она проиграла словачке Доминике Цибулковой.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 275 114 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Онс Жабер (Тунис, Q) – Симона Халеп (Румыния, 1) – 6:1, 0:0 отказ 2-го игрока