Халеп снялась с турнира в Пекине

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп не смогла выйти во второй круг турнира в Пекине. Она не смогла доиграть встречу против Онс Жабер из Туниса из-за травмы спины.
Первый сет завершился со счетом 6:1 в пользу Жабер.
Повреждение Халеп получила на прошлой неделе на тренировке во время турнира в Ухане. Тогда в первом круге она проиграла словачке Доминике Цибулковой.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 275 114 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Онс Жабер (Тунис, Q) – Симона Халеп (Румыния, 1) – 6:1, 0:0 отказ 2-го игрока