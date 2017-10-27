Халеп проиграла Свитолиной и не вышла в полуфинал Итогового турнира года

Первая ракетка мира Симона Халеп проиграла Элине Свитолиной в матче Красной группы Итогового турнира года. Таким образом, румынка не смогла выйти в полуфинал, где Каролин Возняцки сыграет с Винус Уильямс, а Каролина Плишкова - с Каролин Гарсия.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Свитолина (Украина, 4) - Халеп (Румыния, 1) - 6:3, 6:4
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Бней Иегуда
Томми, иди второсортной баскетбольной Евролигой восхищайся.))
17:25
Thomas_Boy_
И таки да, женский теннис - дно.)
17:22
Thomas_Boy_
Не Серена, а Сэрина.
17:21
Бней Иегуда
Канешно отвратительное.)) То ли дело теннис Катеньки и Леночки.)) А также Дашеньки и Настеньки.)) Только вот что-то они не в десятке.))
17:16
rusfed 2.0
Серене нужно ребенка от Валуева родить. Чемпионом вселенной станет дитя
17:13
tulupp
"Что мешает Маше вернуться в "нормальное состояние"?)) Запрет допинга?))" Пропущенные полтора года. Винус 10 лет возвращалась.
17:09
tulupp
Бней Иегуда. Когда от стеройдов банки как у мужика-тяжелоатлета, то можно играть в умный теннис. Качество игры на турнире отвратительное. Море невынужденных ошибок, ужасный процент первой подачи. Сейчас понятно - нет первой ракетки мира, как и второй и третьей. Рейтинг начинается сразу с пятого места, эти теннисистки в доброе время - конец десятки.
17:07
Паснаход
Тут уже стоит обратиться к терапевтическим исключениям за разгадкой, какой там мельдоний!))
17:04
Бней Иегуда
Симоне спасибо за отличный сезон, первая строчка это теперь навсегда в истории, Элина тоже в актив, Каро рвёт в концовке, если она ещё у Винус выиграет это будет нечто.) Никто с баранкой не уехал с Итогового, конкуренция роскошная, номинальные фавориты по итогу не вышли из группы.)
17:04
Rome22
сочувствую тебе, Чмока..... твоя Симоночка никогда не будет великой чемпионкой.... человек, который всегда ходит согбенным и смотрит только под ноги, по определению не может быть великим..... А Шарапова, которую ты, шавка, все время норовишь пнуть уже великая чемпионка!
17:03
Бней Иегуда
Сёстрам уже соровник не за горами.)) Очевидно, что лучшая физическая форма Винус где-то в прошлом десятилетии.) И тем не венее человек выносит всех и играет в полуфинале Итогового.))
16:51
Бней Иегуда
А Серена играет в умный теннис, физика у неё не главное. Интервью той же Весниной в помощь, я, надеюсь, она для поцреотов авторитет?))
16:50
Паснаход
А Серена играла бы в бадминтон))
16:48
Бней Иегуда
Насчёт второго полностью согласен.) Дай Шаре физические данные Халеп, она бы и в сотню не входила со своим примитивным теннисом.))
16:44
Паснаход
Пней, форму растеряла из-за длительной дисквы - раз. Хроническая травма плеча - два. Очевидно же.
16:42
fonkom
Возраст и слабый игровой интеллект.
16:36
Бней Иегуда
Что мешает Маше вернуться в "нормальное состояние"?)) Запрет допинга?))
16:33
rusfed 2.0
Альфа-самец, что в декретном отпуске, сможет лет до 50 у этих овечек не напрягаясь выигрывать
16:29
Паснаход
Вся суть женского тенниса. Маши в её нормальном состоянии нет на этот балаган.
16:27
Бней Иегуда
Исправте пары полуфиналисток!) По личным встречам в группе считается!)
16:24
Бней Иегуда
Гарсия выиграла группу, и сыграет с Винус.) О какие навороты, чудом попала и выиграла, бгг.)) Плишкова если выиграет титул станет первой.)
16:19