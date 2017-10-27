Халеп проиграла Свитолиной и не вышла в полуфинал Итогового турнира года

Первая ракетка мира Симона Халеп проиграла Элине Свитолиной в матче Красной группы Итогового турнира года. Таким образом, румынка не смогла выйти в полуфинал, где Каролин Возняцки сыграет с Винус Уильямс, а Каролина Плишкова - с Каролин Гарсия.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Свитолина (Украина, 4) - Халеп (Румыния, 1) - 6:3, 6:4