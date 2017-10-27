16:08 | Теннис — WTA

Халеп проиграла Свитолиной и не вышла в полуфинал Итогового турнира года

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Первая ракетка мира Симона Халеп проиграла Элине Свитолиной в матче Красной группы Итогового турнира года. Таким образом, румынка не смогла выйти в полуфинал, где Каролин Возняцки сыграет с Винус Уильямс, а Каролина Плишкова - с Каролин Гарсия.

Сингапур (Сингапур) 

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal 

Призовой фонд 7 000 000 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Красная группа 

Свитолина (Украина, 4) - Халеп (Румыния, 1) - 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/championships/2017/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (21)
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Бней Иегуда

Томми, иди второсортной баскетбольной Евролигой восхищайся.))

17:25

Thomas_Boy_

И таки да, женский теннис - дно.)

17:22

Thomas_Boy_

Не Серена, а Сэрина.

17:21

Бней Иегуда

Канешно отвратительное.)) То ли дело теннис Катеньки и Леночки.)) А также Дашеньки и Настеньки.)) Только вот что-то они не в десятке.))

17:16

rusfed 2.0

Серене нужно ребенка от Валуева родить. Чемпионом вселенной станет дитя

17:13

tulupp

"Что мешает Маше вернуться в "нормальное состояние"?)) Запрет допинга?))" Пропущенные полтора года. Винус 10 лет возвращалась.

17:09

tulupp

Бней Иегуда. Когда от стеройдов банки как у мужика-тяжелоатлета, то можно играть в умный теннис. Качество игры на турнире отвратительное. Море невынужденных ошибок, ужасный процент первой подачи. Сейчас понятно - нет первой ракетки мира, как и второй и третьей. Рейтинг начинается сразу с пятого места, эти теннисистки в доброе время - конец десятки.

17:07

Паснаход

Тут уже стоит обратиться к терапевтическим исключениям за разгадкой, какой там мельдоний!))

17:04

Бней Иегуда

Симоне спасибо за отличный сезон, первая строчка это теперь навсегда в истории, Элина тоже в актив, Каро рвёт в концовке, если она ещё у Винус выиграет это будет нечто.) Никто с баранкой не уехал с Итогового, конкуренция роскошная, номинальные фавориты по итогу не вышли из группы.)

17:04

Rome22

сочувствую тебе, Чмока..... твоя Симоночка никогда не будет великой чемпионкой.... человек, который всегда ходит согбенным и смотрит только под ноги, по определению не может быть великим..... А Шарапова, которую ты, шавка, все время норовишь пнуть уже великая чемпионка!

17:03

Бней Иегуда

Сёстрам уже соровник не за горами.)) Очевидно, что лучшая физическая форма Винус где-то в прошлом десятилетии.) И тем не венее человек выносит всех и играет в полуфинале Итогового.))

16:51

Бней Иегуда

А Серена играет в умный теннис, физика у неё не главное. Интервью той же Весниной в помощь, я, надеюсь, она для поцреотов авторитет?))

16:50

Паснаход

А Серена играла бы в бадминтон))

16:48

Бней Иегуда

Насчёт второго полностью согласен.) Дай Шаре физические данные Халеп, она бы и в сотню не входила со своим примитивным теннисом.))

16:44

Паснаход

Пней, форму растеряла из-за длительной дисквы - раз. Хроническая травма плеча - два. Очевидно же.

16:42

fonkom

Возраст и слабый игровой интеллект.

16:36

Бней Иегуда

Что мешает Маше вернуться в "нормальное состояние"?)) Запрет допинга?))

16:33

rusfed 2.0

Альфа-самец, что в декретном отпуске, сможет лет до 50 у этих овечек не напрягаясь выигрывать

16:29

Паснаход

Вся суть женского тенниса. Маши в её нормальном состоянии нет на этот балаган.

16:27

Бней Иегуда

Исправте пары полуфиналисток!) По личным встречам в группе считается!)

16:24

Бней Иегуда

Гарсия выиграла группу, и сыграет с Винус.) О какие навороты, чудом попала и выиграла, бгг.)) Плишкова если выиграет титул станет первой.)

16:19