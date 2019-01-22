Халеп покинет первую строчку рейтинга WTA по итогам Australian Open

Румынка Симона Халеп покинет первую строчку рейтинга WTA по итогам турнира "Большого шлема" Australian Open. На данный момент обойти первую ракетку мира могут четыре теннисистки: японка Наоми Осака, чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова и украинка Элина Свитолина.

После победы Квитовой над австралийкой Эшли Барти Халеп потеряла шансы на то, чтобы сохранить лидерство в рейтинге по итогам турнира: в активе румынской теннисистки будет 5582 очка. В активе чешки даже в случае поражения в полуфинале будет 5770 баллов.

Таким образом, Халеп покинет первую строчку рейтинга WTA впервые с февраля 2018 года. Она была первой ракеткой мира на протяжении 42 недель.

Напомним, американская теннисистка Серена Уильямс обыграла румынку (6:1, 4:6, 6:4) в 1/8 финала Australian Open в женском одиночном разряде.

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