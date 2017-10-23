Халеп победила Гарсию на итоговом турнире в Сингапуре

Румынка Симона Халеп обыграла француженку Каролин Гарсия в первом матче на итоговом турнире WTA в Сингапуре. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.

Халеп вышла в лидеры "красной группы", где также выступают украинка Элина Свитолина и датчанка Каролин Возняцки.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Халеп (Румыния, 1) – Гарсия (Франция, 8) – 6:4, 6:2