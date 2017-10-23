Халеп победила Гарсию на итоговом турнире в Сингапуре

Румынка Симона Халеп обыграла француженку Каролин Гарсия в первом матче на итоговом турнире WTA в Сингапуре. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.
Халеп вышла в лидеры "красной группы", где также выступают украинка Элина Свитолина и датчанка Каролин Возняцки.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore by SCglobal
Призовой фонд 7 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Халеп (Румыния, 1) – Гарсия (Франция, 8) – 6:4, 6:2
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