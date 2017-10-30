Халеп - первая ракетка мира, Шарапова закончила сезон на 60-й позиции в рейтинге WTA

Румынка Симона Халеп осталась на первом месте в рейтинге WTA от 30 октября. Наибольший прорыв в первой десятке совершила датчанка Каролин Возняцки, которая выиграла Итоговый турнир в Сингапуре.

Россиянка Мария Шарапова, вернувшаяся в теннис весной после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, закончила год на 60-м месте. А лучшей из россиянок стала Светлана Кузнецова, занявшая 11-е место в рейтинге.

Рейтинг WTA

Положение на 30 октября

1 (1*). Симона Халеп (Румыния) - 6175 очков

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6135

3 (6). Каролин Возняцки (Дания) - 6015

4 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 5730

5 (5). Винус Уильямс (США) - 5597

6 (4). Элина Свитолина (Украина) - 5500

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) - 5010

8 (8). Каролин Гарсия (Франция) - 4420

9 (9). Йоханна Конта (Великобритания) - 3610

10 (10). Кристина Младенович (Франция) - 2885

11 (11). Светлана Кузнецова (Россия) - 2856...

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2425...

17 (17). Елена Веснина (Россия) - 2195...

24 (24). Дарья Касаткина (Россия) - 1950...

33 (33). Екатерина Макарова (Россия) - 1580...

54 (54). Наталья Вихлянцева (Россия) - 1070...

60 (60). Мария Шарапова (Россия) - 1006...

73 (73). Екатерина Александрова (Россия) - 830...

83 (84). Евгения Родина (Россия) - 752.

* - место в предыдущем рейтинге.