Гендиректор турнира в Мадриде: "Те, кто против Шараповой, не обязаны приходить на ее матчи"

Генеральный директор турнира в Мадриде Жерар Цобаниан подчеркнул, что российская теннисистка Мария Шарапова полностью заслужила wild card на участие в соревновании. Шарапова в конце апреля вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Она уже получила wild card на турнир в Штутгарте, где добралась до полуфинала. Владелец турнира в Мадриде Ион Цириак был против выдачи ей спецразрешения.

- Мария уже отбыла 15-месячную дисквалификацию и имеет полное право играть. Она отличный игрок и привлекает больше внимания, чем любая другая теннисистка, не выигрывавшая турниров "Большого шлема". Она многое отдала теннису.

- Но владелец турнира, Ион Цириак, видимо, не хотел давать Шараповой wild card.

- Он занимает более жесткую позицию, и его можно понять. Когда он возглавлял Олимпийский комитет Румынии, были подобные ситуации во время Олимпиады, и он более радикален в данном вопросе. Я беседовал с ним, и он понимает мою точку зрения. Шарапова вышла и перед всеми признала свою ошибку. Препарат не выводится из организма долгое время, и были сомнения по поводу того, проинформирована она или нет. В конце концов, Мария многое перенесла и вернулась на корт.

- Не окажет ли ситуация с Шараповой негативного воздействия на популярность турнира?

- По поводу всех решений есть мнения за или против, но я - ответственный за бизнес и я стараюсь сделать для турнира как можно лучше. Думаю, что сегодня большинство хотят видеть на корте чемпионов, и я не хочу их лишать этой возмоожности. Те, кто против, не обязаны прходить и наслаждаться игрой Шараповой.