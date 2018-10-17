Гаспарян вышла в третий круг турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла в третий раунд турнира WTA в Люксембурге. В матче второго круга она обыграла представительницу Словении Далилу Якупович - 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) - Гарбинье Муругуса (Испания)

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маргарита Гаспарян (Россия) - Далила Якупович (Словения) - 6:4, 6:0