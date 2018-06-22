Гарсия вылетела с турнира в Мальорке, проиграв победительнице квалификации

Латвийка Анастасия Севастова выиграла у Айлы Томлянович в четвертьфинале турнира в Мальорке. Ее соперницей по полуфиналу станет Саманта Стосур.

Первая ракетка турнира Каролин Гарсия уступила победительнице квалификации Софии Кенин. В полуфинале американка сыграет с Татьяной Марией.

Мальорка (Испания)

Турнир WTA Mallorca Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

София Кенин (США, Q) - Каролин Гарсия (Франция, 1) - 6:3, 6:3

Татьяна Мария (Германия) - Люси Шафаржова (Чехия, 7) - 7:6, 4:6, 6:4

Анастасия Севастова (Латвия, 3) - Айла Томлянович (Австралия, Q) - 3:6, 6:3, 6:1

Саманта Стосур (Австралия) - Элисон Риске (США, Q) - 6:4, 6:2