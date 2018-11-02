Гарсия победила Соболенко и вывела Эшли Барти в полуфинал WTA Elite Trophy

Француженка Каролин Гарсия обыграла белоруску Арину Соболенко в заключительном матче группы "Орхидея" WTA Elite Trophy. Результат не устроил никого из участниц матча. Дело в том, что у трех спортсменок группы оказалось по одной победе и одному поражению при разности сетов 2:2. В 1/2 финала по дополнительным показателям второй год подряд прошла австралийка Эшли Барти.
Ранее в полуфинал пробилась Юлия Гергес, еще две участницы определятся позднее.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai
Призовой фонд 2 349 363 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа "Орхидея"
Каролин Гарсия (Франция, 8) - Арина Соболенко (Белоруссия, 3) - 6:4, 6:4
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