Гарсия победила Соболенко и вывела Эшли Барти в полуфинал WTA Elite Trophy

Француженка Каролин Гарсия обыграла белоруску Арину Соболенко в заключительном матче группы "Орхидея" WTA Elite Trophy. Результат не устроил никого из участниц матча. Дело в том, что у трех спортсменок группы оказалось по одной победе и одному поражению при разности сетов 2:2. В 1/2 финала по дополнительным показателям второй год подряд прошла австралийка Эшли Барти.

Ранее в полуфинал пробилась Юлия Гергес, еще две участницы определятся позднее.

Чжухай (Китай)

Турнир WTA Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai

Призовой фонд 2 349 363 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа "Орхидея"

Каролин Гарсия (Франция, 8) - Арина Соболенко (Белоруссия, 3) - 6:4, 6:4