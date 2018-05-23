Фомина и Гончова не вышли в полуфинал турнира в Нюрнберге

Американка Николь Меличар в паре с чешкой Кветой Петре обыграли россиянку Алену Фомину и представительницу Словакии Михаэлу Гончову в четвертьфинале турнира в Нюрнберге. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Следующими соперницами Меличар и Петре станут победительницы встречи Деми Схурс/Катарина Среботник – Шанталь Шкамлова/Барбора Штефкова.

Нюрнберг (Германия)

Турнир WTA Nurnberger Versicherungs Сup 2018

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Николь Меличар/Квета Пешке (США/Чехия, 1) – Алена ФОМИНА/Михаэла Гончова (Россия/Словакия) – 6:3, 6:2