Фегеле сыграет с Шараповой в 1/4 финала турнира в Тяньцзине

Швейцарка Штефани Фегеле вышла в четвертьфинал турнира WTA в Тяньцзинь. Сегодня она обыграла в двух сетах Юлию Путинцева из Казахстана.

Следующей соперницей швейцарской теннисистки будет россиянка Мария Шарапова.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Фегеле (Швейцария, Q) - Путинцева (Казахстан, 5) - 6:2, 6:3

Пэн Шуай (Китай, 3) - Ван Сю (Китай, WC) - 6:2, 6:2

Эррани (Италия, Q) - Хаддад Майя (Бразилия) - 6:4, 4:6, 6:3

Соррибес Тормо (Испания) - Ван Яфань (Китай) - 6:4, 2:6, 6:3