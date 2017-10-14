Елена Веснина: "Очень нравится новое покрытие "ВТБ Кубка Кремля"

Россиянка Елена Веснина в преддверии турнира "ВТБ Кубок Кремля" отметила, что по сравнению с прошлым годом выросло качество покрытия. По словам теннисистки, она довольна своей первой тренировкой на "Олимпийском".

- Мне очень нравится новое покрытие "ВТБ Кубка Кремля", - приводит официальный сайт турнира слова Весниной. - Если честно, я им довольна гораздо больше, чем покрытием, которое было в прошлом году. Отскок ниже, мяч отскакивает ровно и не останавливается, как было раньше. Посмотрим, как моя игра на этом покрытии сложится в этом году, какие будут выступления. Но в целом я довольна тем, как потренировалась в первый свой день в "Олимпийском", буду продолжать работать дальше.

- Какие чувства и ассоциации вызывает у Вас "ВТБ Кубок Кремля"?

- Московский турнир у меня всегда вызывает самые приятные детские воспоминания, когда я смотрела выступления ведущих теннисистов мира и мечтала выйти когда-нибудь на этот центральный корт и просто поучаствовать. Этот турнир с историей, причем с историей не только российского тенниса, но и мирового. Здесь побеждали великие теннисисты. Мне всегда приятно возвращаться и очень хочется здесь хорошо сыграть перед родными, болельщиками, фанатами. Это сложно, потому что когда очень сильно хочется, редко что получается. Надо найти такой баланс выступления, чтобы и форма, и желание сошлись воедино, и получилась "золотая середина".