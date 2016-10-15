Елена Дементьева: "Вижу, какое удовольствие по-прежнему доставляет Максиму хоккей"

Олимпийская чемпионка Елена Дементьева в интервью "СЭ" отметила, что ее спортивное прошлое не сказывается на семейной жизни. По ее словам, эгоизм исчез с рождением детей.

– Существует расхожее мнение, что двум спортсменам тяжело ужиться вместе, поскольку спорт одновременно с лидерскими качествами воспитывает и эгоизм. Согласны с этим?

– Я всегда считала именно таким образом. Чтобы атлет мог добиться высокого результата, на него работает много людей, создающих необходимые условия. Соответственно, развивается эгоизм – но не потребительский, а рабочий. Чтобы достичь победы, ты должен взять от окружающих все лучшее, чем они располагают. Ничего плохого в этом нет, это специфика профессии. Но в быту с такими качествами тяжело. Особенно если речь идет о семейной жизни, которая предполагает заботу о других и поиск компромиссов.

– Лично вам было сложно подавить свое эго?

– Я работаю над собой до сих пор (смеется). В этом смысле мне сложнее, чем мужу – в силу специфики наших видов спорта, о которой я уже говорила. Максим привык работать в команде, и эгоизм у него никогда особенно не проявлялся. В теннисе все по-другому, каждый сам за себя. Хотя с рождением детей никакого эгоизма не осталось: ты себе уже не принадлежишь, живешь ради них и для них.

– Ваш супруг остается действующим хоккеистом, может отсутствовать дома неделями. Не уговариваете его завершить карьеру?

– Нет, что вы. Я вижу, какое удовольствие по-прежнему доставляет Максиму (Афиногенову) хоккей. Он до сих пор, как мальчишка, радуется победам своей команды. А я радуюсь за него. Мужчина должен работать, а не дома сидеть.