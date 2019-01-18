Эффектное фото Кузнецовой. Болельщики в шоке

Российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась со своими подписчиками в Инстаграме эффектной фотографией. Под фото она оставила подпись с цитатой Паоло Коэльо:

"Жизнь – загадка, которую надо уметь принять и не мучить себя постоянным вопросом: "В чем смысл моей жизни?". Лучше самим наполнить жизнь смыслом и важными для вас вещами".

Болельщики Кузнецовой с воодушевлением восприняли появление фотографии.

"Это точно, правильные мысли. Светик, обалденный образ!" - прокомментировал публикацию music_story_duet.

"Шикарный образ", - написал ximik2410.