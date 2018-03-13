Действующая чемпионка Индиан-Уэллса Веснина уступила Кербер

Россиянка Елена Веснина не смогла выйти в четвертый круг крупного турнира в Индиан-Уэллсе. Со счетом 7:5, 6:2 ее переиграла немка Ангелик Кербер. Отметим, что Веснина была действующей чемпионкой соревнования. Веснина выполнила 25 ударов навылет и допустила 35 невынужденных ошибок, показатели ее соперницы – 21 и 25 соответственно. В четвертом круге Кербер сыграет с француженкой Каролин Гарсия.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 773 210 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ангелик Кербер (Германия, 10) - Елена ВЕСНИНА (Россия, 24) - 7:5, 6:2